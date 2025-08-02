Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 3 по 5 августа

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 3 по 5 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°.

переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°. 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +18+20°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +18+20°. 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°. Прогноз погоды по Алматы 3 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°. 4 августа: ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.

ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°. 5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°. Прогноз погоды по Шымкенту 3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°. 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°. 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°. Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на предстоящую неделю.

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