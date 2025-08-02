#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 3 по 5 августа

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 17:39 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 3 по 5 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 3 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°.
  • 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +18+20°.
  • 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 3 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°.
  • 4 августа: ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.
  • 5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.
  • 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°.
  • 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на предстоящую неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: