В детском лагере Костанайской области выявили нарушения саннорм

По поручению Генерального прокурора с 24 июля текущего года прокуратурой Костанайской области проводятся комплексные проверки в деятельности всех детских лагерей области с привлечением уполномоченных государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба прокуратуры региона, всего на территории области расположено 11 детских лагерей, из них 9 государственных и 2 частных.

"Предварительными результатами проверок выявлены многочисленные нарушения, в том числе требований санитарно-эпидемиологического благополучия и противопожарной безопасности. Кроме того, 2 августа прокуратурой Денисовского района на территории детского лагеря "Солнечный" обнаружены комната отдыха с бильярдным столом и сауна". Прокуратура Костанайской области

Как уточняется, прокуратура области 8 августа выехала в детские оздоровительные лагеря "Солнечный" и "Алый парус" (г. Лисаковск) с привлечением СМИ.

Фото: gov.kz

В ходе осмотра лагеря "Солнечный" установлено, что сауна и комната с бильярдным столом уже были демонтированы.

"В деятельности детского лагеря "Алый парус" установлены нарушения санитарных норм и правил противопожарной безопасности. Проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что летний оздоровительный лагерь Тay-land в Жамбылском районе оказался в центре скандала. Внеплановая проверка сотрудников прокуратуры и СЭС выявила ряд нарушений.