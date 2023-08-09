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В детском лагере Костанайской области выявили нарушения саннорм

проверка Фото: gov.kz
По поручению Генерального прокурора с 24 июля текущего года прокуратурой Костанайской области проводятся комплексные проверки в деятельности всех детских лагерей области с привлечением уполномоченных государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба прокуратуры региона, всего на территории области расположено 11 детских лагерей, из них 9 государственных и 2 частных.

"Предварительными результатами проверок выявлены многочисленные нарушения, в том числе требований санитарно-эпидемиологического благополучия и противопожарной безопасности. Кроме того, 2 августа прокуратурой Денисовского района на территории детского лагеря "Солнечный" обнаружены комната отдыха с бильярдным столом и сауна".Прокуратура Костанайской области

Как уточняется, прокуратура области 8 августа выехала в детские оздоровительные лагеря "Солнечный" и "Алый парус" (г. Лисаковск) с привлечением СМИ.

проверка

Фото: gov.kz

В ходе осмотра лагеря "Солнечный" установлено, что сауна и комната с бильярдным столом уже были демонтированы.

"В деятельности детского лагеря "Алый парус" установлены нарушения санитарных норм и правил противопожарной безопасности. Проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что летний оздоровительный лагерь Тay-land в Жамбылском районе оказался в центре скандала. Внеплановая проверка сотрудников прокуратуры и СЭС выявила ряд нарушений.

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Елена Беляева
Генпрокуратура Костанайская область
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