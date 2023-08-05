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Сильная жара и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 6 августа

термометр Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 6 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, грозы. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на севере, в центре страны – град".РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской областях, на юге, западе Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-39°С, на юге, северо-западе Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.

Днем на юге Жетысуской области, на востоке, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областей сохраняется, на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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