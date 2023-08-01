В трех городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

Фото: Zakon.kz

Синоптики ожидают во вторник, 1 августа, в Атырау, Алматы и Астане неблагоприятные метеоусловия, которые характеризуются повышенным содержанием загрязнений в воздухе, сообщает Zakon.kz.

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