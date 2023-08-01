В трех городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха
Фото: Zakon.kz
Синоптики ожидают во вторник, 1 августа, в Атырау, Алматы и Астане неблагоприятные метеоусловия, которые характеризуются повышенным содержанием загрязнений в воздухе, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что 1 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 15 областях Казахстана. Ожидается высокая пожарная опасность и сильная жара.
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