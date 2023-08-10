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Законодательство РК

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в нескольких городах РК

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в нескольких городах РК Фото: pixabay
По данным синоптиков РГП "Казгдромет" 10 августа в Актобе, Алматы, ночью в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

Метеорологические условия в этих трех городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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