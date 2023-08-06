В Казахстане отмечают День железнодорожника
Фото: freepik
В Казахстане каждое первое воскресенье августа отмечается День работников транспорта и связи, сообщает Zakon.kz.
Дата установлена Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 267-II о праздниках в Республике Казахстан.
С профессиональным праздником железнодорожников поздравили в Telegram-канале телерадиокомплекса президента РК.
День железнодорожника – это не только профессиональный праздник, но и возможность выразить признательность тем, кто обеспечивает надежную и безопасную работу железных дорог.
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