Специалист предупредила о риске приема кофе натощак

По словам специалиста, изжога и ряд других неприятных симптомов будут сопровождать человека если он будет пить кофе натощак, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Суприя Рао в интервью HuffPost рассказала, что неприятные ощущения могут возникать в связи с тем, что у кофе уровень РН значительно выше, чем у желудка.

Кроме всего прочего, кофеин провоцирует увеличение объемов выработки гастрина - гормона, отвечающего за желудочный сок. В подавляющем большинстве случаев это никак не отразится на самочувствии, потому как желудок большинства людей легко справляется с возросшими показателями кислотности. Однако в отдельных случаях все-таки могут возникнуть неприятные ощущения - вздутие, изжога или непродолжительная боль.

По словам гастроэнтеролога, можно избежать болезненных последний, если заменить классический кофе на версию без кофеина. В идеале кофе нужно сделать частью завтрака, а не основой.

Рао посоветовала выбирать кофе, который приготовлен на темных зернах. Или можно пить холодный кофе (колд брю), что актуально летом. По ее словам, оба типа напитка имеют меньшую кислотность.

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