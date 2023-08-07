Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Специалист предупредила о риске приема кофе натощак

Специалист предупредила о риске приема натощак Фото: pxhere
По словам специалиста, изжога и ряд других неприятных симптомов будут сопровождать человека если он будет пить кофе натощак, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Суприя Рао в интервью HuffPost рассказала, что неприятные ощущения могут возникать в связи с тем, что у кофе уровень РН значительно выше, чем у желудка.

Кроме всего прочего, кофеин провоцирует увеличение объемов выработки гастрина - гормона, отвечающего за желудочный сок. В подавляющем большинстве случаев это никак не отразится на самочувствии, потому как желудок большинства людей легко справляется с возросшими показателями кислотности. Однако в отдельных случаях все-таки могут возникнуть неприятные ощущения - вздутие, изжога или непродолжительная боль.

По словам гастроэнтеролога, можно избежать болезненных последний, если заменить классический кофе на версию без кофеина. В идеале кофе нужно сделать частью завтрака, а не основой.

Рао посоветовала выбирать кофе, который приготовлен на темных зернах. Или можно пить холодный кофе (колд брю), что актуально летом. По ее словам, оба типа напитка имеют меньшую кислотность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню.

Читайте также

Специалист рассказал, как правильно заниматься спортом в жару

Жители Астаны вновь делятся видео с затопленных улиц столицы

В Казахстане отмечают День железнодорожника

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления