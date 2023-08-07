Казахстанки стали чаще сообщать о бытовом насилии

За последний месяц с сообщениями о бытовом насилии в полицию обратились 10 тысяч женщин. Большинство дебоширов в итоге привлекли к административной ответственности, а некоторых пришлось водворить в вытрезвитель, сообщает Zakon.kz.

В МВД заявили, что почти каждую ночь полицейским Астаны приходится стоять у чужих дверей и стучать в них, чтобы разобраться в очередном бытовом конфликте.

Как говорится в публикации "Хабар 24", с первого июля наказание за семейно-бытовое насилие ужесточили. Соответствующие поправки внесли в административный кодекс.

Теперь стражи порядка вправе заводить дела без заявления жертвы. Достаточно показаний свидетелей и очевидцев, а также записи видеорегистратора. Ужесточили и требования к примирению сторон. Прийти к компромиссу можно только один раз.

"За июль месяц поступило более 10 тысяч сообщений о бытовом насилии. При этом, 92 % дебоширов были привлечены к административной ответственности. За совершение правонарушения впервые ему грозит либо предупреждение, либо административные арест от 5 до 10 суток. В случае повторного нарушения будет предусмотрен административный арест до 25 суток". Руслан Каржаспеков, начальник Управления КАП МВД РК

Полицейские стараются бороться не только с последствиями семейных скандалов, но и причинами. Для этого сотрудничают с общественными организациями, привлекают к работе с дебоширами психологов.

"Это у нас юридическая консультация в первую очередь. Мы проводим юридическую консультацию семье, это требуется. Психологи проводят психологическую работу с семьями. Бывает, что семья обращается сама к нам, иногда бывает, так как мы заключили меморандум с полицией, они обращаются к нам через полицию". Роза Бекишева, директор общественного фонда

Специалисты заявляют, что не так много семей осознают проблему и соглашаются поработать с общественниками.

Из тысяч домашних тиранов за месяц психологические тренинги и курсы прошли всего 35. Все же изменения в кодексе и работа полиции дает результаты, пусть и не большие.

Количество бытовых убийств за последнее время удалось снизить на полтора процента.

4 августа 2023 года стало известно, что за кражу невест в Казахстане в Уголовный кодекс хотят ввести отдельную статью.

Кроме того, 26 июля 2023 года сообщалось, что украденную невесту "заставили" написать расписку в Туркестанской области. После проверки полицейских оказалось, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.