Казахстанки стали чаще сообщать о бытовом насилии
В МВД заявили, что почти каждую ночь полицейским Астаны приходится стоять у чужих дверей и стучать в них, чтобы разобраться в очередном бытовом конфликте.
Как говорится в публикации "Хабар 24", с первого июля наказание за семейно-бытовое насилие ужесточили. Соответствующие поправки внесли в административный кодекс.
Теперь стражи порядка вправе заводить дела без заявления жертвы. Достаточно показаний свидетелей и очевидцев, а также записи видеорегистратора. Ужесточили и требования к примирению сторон. Прийти к компромиссу можно только один раз.
"За июль месяц поступило более 10 тысяч сообщений о бытовом насилии. При этом, 92 % дебоширов были привлечены к административной ответственности. За совершение правонарушения впервые ему грозит либо предупреждение, либо административные арест от 5 до 10 суток. В случае повторного нарушения будет предусмотрен административный арест до 25 суток".Руслан Каржаспеков, начальник Управления КАП МВД РК
Полицейские стараются бороться не только с последствиями семейных скандалов, но и причинами. Для этого сотрудничают с общественными организациями, привлекают к работе с дебоширами психологов.
"Это у нас юридическая консультация в первую очередь. Мы проводим юридическую консультацию семье, это требуется. Психологи проводят психологическую работу с семьями. Бывает, что семья обращается сама к нам, иногда бывает, так как мы заключили меморандум с полицией, они обращаются к нам через полицию".Роза Бекишева, директор общественного фонда
Специалисты заявляют, что не так много семей осознают проблему и соглашаются поработать с общественниками.
Из тысяч домашних тиранов за месяц психологические тренинги и курсы прошли всего 35. Все же изменения в кодексе и работа полиции дает результаты, пусть и не большие.
Количество бытовых убийств за последнее время удалось снизить на полтора процента.
4 августа 2023 года стало известно, что за кражу невест в Казахстане в Уголовный кодекс хотят ввести отдельную статью.
Кроме того, 26 июля 2023 года сообщалось, что украденную невесту "заставили" написать расписку в Туркестанской области. После проверки полицейских оказалось, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.