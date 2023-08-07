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Один из районов Алматы временно останется без холодной воды

Один из районов Алматы временно останется без холодной воды Фото: Zakon.kz
В одном из секторов Медеуского района Алматы 8 августа временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

8 августа с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в Медеуском районе в контурах улиц:

  • Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева;
  • Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.

По информации ГКП "Алматы су", временное отключение связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ситуации с водоснабжением в городе. 

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Анастасия Стативкина
Алматы
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