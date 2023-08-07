Один из районов Алматы временно останется без холодной воды
Фото: Zakon.kz
В одном из секторов Медеуского района Алматы 8 августа временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
8 августа с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в Медеуском районе в контурах улиц:
- Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева;
- Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.
По информации ГКП "Алматы су", временное отключение связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ситуации с водоснабжением в городе.
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