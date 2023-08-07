Женис Касымбек рассказал о ситуации с водоснабжением в Астане

На совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсудили исполнение президентских поручений по дальнейшему развитию Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК 7 августа, аким Астаны Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, включая генеральный план развития города до 2035 года, программу реновации до 2030 года и единую концепцию озеленения. Кроме того, он рассказал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций суммарной мощностью 1130 Гкал, которые помогут обеспечить профицит тепловой энергии до 2026 года. При этом нынешние темпы строительства жилья снижать не придется, заверил аким столицы.

Также градоначальник доложил о ситуации с водоснабжением в Астане. По его словам, сейчас нехватки воды в городе нет. Идет строительство второй нитки водопровода протяженностью 44 километра, создается комплекс сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширяется насосная станция Тельмана. Проектируются новые водоводы от канала им. Сатпаева и четвертая насосно-фильтровальная станция. Благодаря реализации этих проектов городские власти планируют обеспечить необходимое количество воды в Астане до 2035 года.

Фото: primeminister.kz

В Астане также реализуют 30 проектов по строительству и ремонту дорог, а также по завершению моста Тәуелсіздік. Впоследствии его собираются продлить до выхода на пр. Кабанбай батыра, что снизит транспортную нагрузку на магистрали левого берега. Прорабатывается вопрос о строительстве двух мостов в районе Газмашаппаратуры – это разгрузит пр. Туран и ул. Айтматова.



"Кроме того, аким рассказал о решении проблем дольщиков, проектировании крупного канализационно-очистного сооружения, реализации проекта LRT и проработке ряда других вопросов", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Помимо Жениса Касымбека, свои доклады представили и члены кабмина, в том числе глава МТСЗН Тамара Дуйсенова, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министр экологии Зульфия Сулейменова, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, глава Министерства цифровизации Багдат Мусин и министр науки Саясат Нурбек.

"Нужно по всем пунктам, озвученным главой государства, продолжить реализацию необходимых мер. В частности, акимату столицы с учетом выделенного финансирования обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ на всех инфраструктурных проектах, в том числе проблемных объектах долевого строительства", – резюмировал Алихан Смаилов.

Глава правительства поручил рассмотреть вопрос о финансировании приоритетных проектов при формировании и уточнении республиканского бюджета, а также до конца года разработать и внести в правительство комплексный план по развитию столичной агломерации.

Днем ранее в Астане прошел ливень, после которого многие столичные улицы оказались затоплены.