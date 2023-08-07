Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в поезде по пути в лагерь в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
Управлением образования Атырауской области совместно с компетентными органами создана комиссия, которая проверит все обстоятельства данного трагического случая, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, что питание у группы было самостоятельное.
"На данный момент тело ребенка направлено судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело", – рассказали в Управлении образования Атырауской области.
Управлением образования семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.
7 августа в поезде "Атырау-Астрахань" скончался ребенок 2010 года рождения. Группа в составе 77 человек (четырех вожатых, 73 ребенка) направлялись по железно-дорожному маршруту "Атырау-Астрахань" в санаторий "Геолог Казахстана" (Железноводск). После отправления, спустя 1,5 часа, один из детей почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь которая прибыла на станцию "Нарын". Врачи констатировали смерть ребенка.
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