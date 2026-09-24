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События

Гибель военнослужащих в Мангистау: возбуждено уголовное дело по двум статьям

Бозумбаев поручил установить все обстоятельства гибели военных в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 00:33 Фото: primeminister.kz
Под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева, 24 сентября, в 22:30, состоялось заседание Правительственной комиссии созданной по факту гибели военнослужащих во время военных учений в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как доложил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" Уголовного кодекса Республики Казахстан. В рамках расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, привлечены специалисты и назначены необходимые судебные экспертизы.

Канат Бозумбаев поручил в кратчайший срок установить все обстоятельства произошедшего в полном объеме и принять меры к ответственным в трагедии лицам.

Особое внимание на заседании уделено семьям погибших военнослужащих. Заместитель премьер-министра подчеркнул что государство обеспечит им необходимую социальную и материальную поддержку.

"Помимо положенной по закону материальной помощи, поступает много обращений от желающих оказать помощь. Члены Қазақстан Халық Кеңесі, заявили о том что окажут материальную помощь семьям погибших, один из них уже выделил по 25 млн тенге каждой семье погибшего военнослужащего. Ряд представителей крупного бизнеса также выразили желание оказать материальную помощь", – отметил заместитель премьер-министра.

Канат Бозумбаев поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом Мангистауской области обеспечить прозрачность и контроль за распределением всех средств направляемых семьям погибших, отметив что помощь должна быть оказана адресно и в полном объеме.

Как доложил вице министр здравоохранения Манас Рамазанов, состояние военнослужащего, доставленного в медицинское учреждение после происшествия, стабильное. Угрозы его жизни нет, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В заседании приняли участие и выступили с докладами заместители министров внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, заместитель директора Пограничной службы КНБ РК, главный военный прокурор и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Работа Правительственной комиссии продолжается.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

Позже стали известны имена погибших.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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