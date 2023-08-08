Жители Шымкента жалуются на выбросы с цементного завода

Жители района Кызылсай Шымкента возмущены пылью с примесью металла с ближайшего завода по производству цемента, сообщает Zakon.kz.

Черная пыль оседает в домах жителей жилого массива. Жильцы говорят, что выбросы имеют металлический привкус и от них буквально нечем дышать, передает Otyrar.

"Дышать нам нечем и нам приходится оставлять окна открытыми, пыль вытираем, а там непонятно, пыль сажа, это клинкерная пыль. Во рту запах гари, запах пыли, металла". Азиза Асаева, жительница района Кызылсай

Жители уверены, что из-за выбросов у детей начинается кашель, а высаженные растения в районе завода чахнут и погибают.

"Цемзавод должен строиться не менее 25 километров от населенного пункта, у нас же он расположен на соседней улице, сколько мы писали говорили обращались все бесполезно". Малик Мамадаев, местный житель

Представители завода уверяют, что загрязнения не могут быть выбросами от деятельности предприятия. На производстве установлены качественные фильтры, заявили там.

"Пыль не может идти в таком количестве от нас, пыль бывает если сильный ураган, и то при загрузке вагонов, я конечно не могу сказать, что пыли ноль, такого не бывает. Но в таком количестве нет, это исключено". Сергей Некипелов, зам директора по технико-технологическим вопросам ТОО "Стандарт цемент"

Жители района обратились в департамент экологии, сотрудники ведомства назначили проверку. Как сообщает издание, результаты будут известны в ближайшее время.

Ранее два человека скончались в результате крупного пожара в одном из частных домов Шымкента.