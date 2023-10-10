Завод "Шымкентцемент" отмечает юбилей с новым брендом

Один из известных в Казахстане завод по производству цемента "Шымкентцемент" празднует свое 65-летие. На торжественное мероприятие собрались партнеры, друзья и коллеги.

"Завод был основан в 1958 году и на сегодняшний день продолжает работать – благодаря инвестициям, востребованной качественной продукции и всем нашим работникам. Сегодня на предприятии работает боле 350 человек и все они – специалисты высокого класса, профессионалы своего дела, – рассказывает генеральный директор ТОО "Шымкентцемент" Пак Иван Григорьевич. На нашем заводе выросло и работает не одно поколение цементников, так что знания передаются не только во время учебы. Спасибо нашим коллегам, нашим сотрудникам, что вы с нами и поддерживаете предприятие!"

Фото: ТОО "Шымкентцемент"

Завод долгое время был и остается кузницей кадров, где есть трудовые династии и поколения, которые верны своему делу и призванию. Этим людям была посвящена историческая фотовыставка, на которой были представлены уникальные архивные кадры строительства завода, а также фотографии, отображающие основные вехи в развитии компании, главной из которых является строительство новой линии.

Фото: ТОО "Шымкентцемент"

Высокое качество продукции и инновационные технологии особо отмечают и многочисленные партнеры завода, собравшиеся на празднике. Представитель Завода мостовых конструкций Марьям Далибаева специально приехала из Алматы, чтобы поздравить партнеров.

"Сколько себя помню на производстве, столько мы и работаем с Шымкентским заводом, – шутит Марьям, – А если серьезно, то знаю этот завод очень хорошо, поэтому очень рада и юбилею и, конечно, ребрендингу. Компания уделяет огромное внимание качеству, безопасности, интеллектуальным решениям на производстве. Успехов! У завода большое будущее!"

"Сегодня мы отмечем не только юбилей, но и проводим ребрендинг нашего завода, – говорит Виталий Сон, директор по маркетингу, – И совсем скоро наши клиенты смогут использовать нашу продукцию под брендом Heidelberg Materials. В новом бренде прослеживается мощная связь прошлого и будущего. "Heidelberg" – компания опирается на сильное наследие, и "Materials" – смелый шаг навстречу будущему".

Фото: ТОО "Шымкентцемент"

Компания Heidelberg Materials – один из крупнейших в мире интегрированных производителей строительных материалов и решений, занимающий лидирующие позиции на рынке цемента, заполнителей и товарного бетона. Являясь лидером на пути к углеродной нейтральности, компания работает над строительными материалами и решениями, отвечающими принципам устойчивого развития.

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