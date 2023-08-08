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В Актобе прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

В Актобе прогнозируют повышенное загрязнение воздуха Фото: wikimedia
Высокое содержание вредных примесей обещают синоптики в воздухе над Актобе во вторник, 8 августа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают специалисты Казгидромета, во вторник, 8 августа, в Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на 8 августа. Согласно данным, во вторник в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

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