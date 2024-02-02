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Избитый водитель из Караганды готов простить обидчика

водитель прощение нападавший Фото: пресс-служба акимата Алматы
История о том, как мужчина избил водителя скорой помощи в Караганде получила интересное продолжение. Торегали Бериккалиулы неожиданно заявил, что готов простить дебошира, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение Бериккалиулы записал на видео и опубликовал на странице в TikTok.

Он уточнил, что не хотел хайповать на этой теме.

Также отметил, что ему уже гораздо лучше.

"Мы должны прощать друг друга. Я не говорил, что подам на него в суд и посажу. Пусть будет мир и покой в стране". Торегали Бериккалиулы

В продолжении водитель подчеркнул, что не требует строгого взыскания с нападавшего.

"Каждый казах мне как брат. Давайте, отнесемся к этому с пониманием".Торегали Бериккалиулы

Однако комментаторы не согласились с решением потерпевшего и заявили, что "безнаказанность имеет плохие последствия".

Вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность нападавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи и назвал данный случай вопиющим.

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Вечером 1 февраля подозреваемого задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы.

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