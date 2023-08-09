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Ковер, мыло и панама. Что дальше?

Ковер, мыло и панама. Что дальше? Фото: ForteBank
ForteBank выпустил коллекцию оригинальной брендированной продукции.

ForteBank анонсировал проект, который меняет представление о брендированной банковской продукции. И уже выпустил первую коллекцию на странице @iamfortekz в Instagram. Продукцию нельзя купить за деньги – только за действия внутри экосистемы Forte. Каждый предмет призван вдохновить клиентов банка быть сильными, креативными, смелыми и не стесняться этого. Күш бойыңда!

I AM FORTE – проект, в котором ForteBank отходит от традиционного взгляда на брендированную продукцию банков. Она может быть не только яркой, стильной и продуманной с точки зрения дизайна, но и креативной и дерзкой. И применимой не только в стенах конференц-залов.

Каждый сезон в инстаграм-аккаунте @iamfortekz будут появляться коллекции предметов, которым захочется сказать: "Хочу это, и срочно" – от одежды до более оригинальных и неожиданных объектов, о которых вы узнаете позже. И первая коллекция "Күш бойыңда" посвящена нашим клиентам – сильным, ярким, меняющим мир.

Ковер, мыло и панама. Что дальше?

Фото: ForteBank

Она состоит из трех дропов.

Ковер, мыло и панама. Что дальше?

Фото: ForteBank

В первый дроп вошли:

  • Kilem – яркий напольный ковер цвета маджента.
  • Sabyn – мыло ручной работы с ароматом клубники со сливками.
  • Qalpaq – стильная меховая панама.
Ковер, мыло и панама. Что дальше?

Фото: ForteBank

Вся продукция произведена вместе с казахстанскими компаниями и дизайнерами, которым, как и Forte, интересно делать что-то нестандартное и привлекающее внимание.

"В этом году банк запустил новую имиджевую кампанию "Күш бойыңда" ("Сила на твоей стороне"). Она вдохновляет казахстанцев на свершения, на которые они пока по каким-то причинам не решаются, призывает их поверить в себя, найти в себе силы и поддерживает их продуктами ForteBank. Проект I AM FORTE – логичное развитие этой идеи: мы хотим создать предметы в соответствии с айдентикой и позиционированием банка, которые станут воплощением внутренней силы и креативной смелости".Антон Ким, директор по маркетингу ForteBank

Количество каждого из предметов лимитировано, и их нельзя купить за деньги. Получить желанный "мерч" смогут только самые активные пользователи приложения ForteBank, выполнив определенные действия: сделать 10 любых покупок в течение дня, расплатиться в 20 барах/ресторанах за сутки на любую сумму, оформить 50 заказов доставки еды за неделю или сделать что-то иное.

Второй и третий дропы будут объявлены уже через несколько недель. Stay tuned! Мы только начали.

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