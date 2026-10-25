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Общество

Аким Атырауской области Болат Акчулаков принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Фото: акимат Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 19:48 Фото: акимат Атырауской области
На площади Государственных символов в Атырау с участием акима области Болата Акчулакова состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.

В мероприятии приняли участие представители государственных и правоохранительных органов, ветераны, молодежь и жители города.

Фото: акимат Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 19:48

Фото: акимат Атырауской области

Был поднят Государственный флаг Республики Казахстан и прозвучал Государственный гимн. Затем с поздравлением к собравшимся обратился аким области.

Фото: акимат Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 19:48

Фото: акимат Атырауской области

"День Республики – важная веха в истории нашей государственности. Сегодня мы подводим итоги пройденного пути и определяем задачи на будущее. Под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева последовательно реализуются реформы, направленные на повышение благосостояния граждан и укрепление государства. Общая ответственность за будущее Казахстана, единство и согласие – основа нашего дальнейшего развития. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия каждой семье, мира и процветания нашей стране", – сказал Болат Акчулаков.

Фото: акимат Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 19:48

Фото: акимат Атырауской области

Мероприятие завершилось концертной программой.

Фото: акимат Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 19:48

Фото: акимат Атырауской области

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Канат Болысбек
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