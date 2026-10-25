Аким Атырауской области Болат Акчулаков принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В мероприятии приняли участие представители государственных и правоохранительных органов, ветераны, молодежь и жители города.
Был поднят Государственный флаг Республики Казахстан и прозвучал Государственный гимн. Затем с поздравлением к собравшимся обратился аким области.
"День Республики – важная веха в истории нашей государственности. Сегодня мы подводим итоги пройденного пути и определяем задачи на будущее. Под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева последовательно реализуются реформы, направленные на повышение благосостояния граждан и укрепление государства. Общая ответственность за будущее Казахстана, единство и согласие – основа нашего дальнейшего развития. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия каждой семье, мира и процветания нашей стране", – сказал Болат Акчулаков.
Мероприятие завершилось концертной программой.