Роналду выпустил коллекцию дорогих часов
Фото: Instagram/cristiano
Португальский футболист Криштиану Роналду выпустил коллекцию наручных часов, сообщает Zakon.kz.
Об этом спортсмен рассказал 14 октября на своей странице в Instagram. Роналду признался, что всегда мечтал обзавестись собственной линейкой часов.
Мечта Роналду воплотилась в двух моделях. Со слов спортсмена, они вдохновлены "самыми культовыми" моментами игрока на поле:
- Flight of CR7;
- Heart of CR7.
Фото: Telegram/Мир футбола
В названии зашифровали имя спортсмена и номер 7, под которым он выступал на протяжении своей карьеры в сборной Португалии, а также в клубах:
- "Манчестер Юнайтед";
- "Ювентус";
- "Реал Мадрид".
Днями ранее, его соперник Месси выставил на продажу свой первый парфюм.
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