Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду выпустил коллекцию дорогих часов

Часы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 03:00 Фото: Instagram/cristiano
Португальский футболист Криштиану Роналду выпустил коллекцию наручных часов, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсмен рассказал 14 октября на своей странице в Instagram. Роналду признался, что всегда мечтал обзавестись собственной линейкой часов.

Мечта Роналду воплотилась в двух моделях. Со слов спортсмена, они вдохновлены "самыми культовыми" моментами игрока на поле:

  • Flight of CR7;
  • Heart of CR7.
Часы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 03:00

Фото: Telegram/Мир футбола

В названии зашифровали имя спортсмена и номер 7, под которым он выступал на протяжении своей карьеры в сборной Португалии, а также в клубах:

  • "Манчестер Юнайтед";
  • "Ювентус";
  • "Реал Мадрид".

Днями ранее, его соперник Месси выставил на продажу свой первый парфюм.

Читайте также

Футбол Скандал Ливия
Футболисты сборной Нигерии планируют бойкот в матче с Ливией
Сообщение Жанибека Шавкату
Жанибек Алимханулы пожелал удачи Шавкату Рахмонову перед историческим боем в UFC
Каратэ ЧМ Золото
Казахстанец Алихан Кадыргали стал чемпионом мира по карате
Алия Абди
Роналду Криштиану 2024 год Футбол Маркетинг Украшения Часы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: