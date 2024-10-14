Роналду выпустил коллекцию дорогих часов

Португальский футболист Криштиану Роналду выпустил коллекцию наручных часов, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсмен рассказал 14 октября на своей странице в Instagram. Роналду признался, что всегда мечтал обзавестись собственной линейкой часов.

Мечта Роналду воплотилась в двух моделях. Со слов спортсмена, они вдохновлены "самыми культовыми" моментами игрока на поле:

Flight of CR7;

Heart of CR7.

Фото: Telegram/Мир футбола

В названии зашифровали имя спортсмена и номер 7, под которым он выступал на протяжении своей карьеры в сборной Португалии, а также в клубах:

"Манчестер Юнайтед";

"Ювентус";

"Реал Мадрид".

Днями ранее, его соперник Месси выставил на продажу свой первый парфюм.