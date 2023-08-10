Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года

В метро Алматы увеличат количество вагонов. Об этом 10 августа 2023 года Zakon.kz сообщили в Управлении городской мобильности.

В распространяемом сообщении сказано, что с началом учебного года интервал движения поездов составит 6 минут 12 секунд. Также будет увеличено количество вагонов.

"Сейчас ведутся профилактические работы и плановый ремонт составов, чтобы при увеличении пассажиропотока обеспечить бесперебойную работу метрополитена". Управление городской мобильности Алматы

Ранее сообщалось, что с 5 июня 2023 года метрополитен Алматы переходит на летний режим.

Ежегодно в связи с уменьшением количества пассажиров в метрополитене действует летний график движения электропоездов. С 5 июня 2023 года в рабочие дни составы будут курсировать с интервалом движения 7 минут 45 секунд – 12 минут 24 секунды. В выходные и праздничные дни интервал движения будет составлять 12 минут 24 секунды – 15 минут 30 секунд.



Также в Управлении уточнили, что к началу учебного года на линии выйдут 100 новых автобусов, для государственных школ закуплено 100 школьных автобусов.

До конца 2023 года на линии выйдут еще 500 автобусов и 100 троллейбусов.

9 августа 2023 года на заседании городского маслихата утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте.

Как заявил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, стоимость проезда для большинства горожан повысится на 20 тенге. По словам Амрина, прежний тариф не меняли уже 11 лет.