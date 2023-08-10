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Отравление детей в Карагандинской области: медики центра вернулись к работе

Казахстан Карагандинская область дети отравление расследование Фото: Zakon.kz
О ходе расследования массового отравления детей в Центре специальных социальных услуг рассказала вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает Zakon.kz.

Как сообщила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК 10 августа, для расследования случая массового отравления детей в Центре специальных социальных услуг в Карагандинской области создана комиссия под руководством заместителя акима региона. 

"Когда был зарегистрировал летальный случай среди воспитанников этого медико-социального учреждения, комиссией было принято решение об отстранении медицинских работников от выполнения обязанностей на определенное время. Вчера было решение комиссии, 10 медицинских работников вернулись к своей деятельности в это медико-социальное учреждение, два медработника – заведующий отведением и врач-психиатр пока остаются отстраненными".Айжан Есмагамбетова

По словам главного государственного санитарного врача, сейчас для выявления токсина, который мог вызвать массовое отравление, проводится судебно-медицинская экспертиза.

"Как правило, проведение судебно-медицинской экспертизы занимает достаточно длительное время. Минимальный срок ее проведения – от месяца и больше. Также длительность зависит от того, какие промежуточные результаты будут получать, каких экспертов нужно будет привлекать, какие дополнительные исследования потребуются".Айжан Есмагамбетова

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля. Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. 

1 августа проверку Центра начали специалисты Министерства труда и социальной защиты населения.

По факту массового отравления возбудили уголовное дело.

Двух воспитанников Центра выписали из больницы 2 августа. По данным на 7 августа шесть отравившихся детей все еще находились в реанимации

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