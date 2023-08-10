Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области

Недолгое время радовал детей и взрослых парк в городе Жаркент Панфиловского района. Спустя два года после капитальной реконструкции все карусели, качели и другие средства развлечения для детей пришли в негодность, сообщает Zakon.kz.

По словам местных жителей, детям уже невозможно играть на таких сломанных каруселях. Плохое качество материалов и вандалы сделали свое дело за последние два года.



"Почему никто не следит за нашим парком? Неужели нельзя поставить тут камеры, охрану, чтобы пьяные ночью люди не ломали и не сорили тут. Парк ведь практически новый, сердце болит, смотря на такую картину", – говорит Жулдыз Канапьянова.

Фото: Zakon.kz

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился к акиму города Жаркент Айдару Исаеву. По его словам, парк передали на баланс местной администрации совсем недавно и проводить какие-либо работы пока не могут из-за республиканской базы "E-Qazyna".

Фото: Zakon.kz

"Парк имени Болек батыра пока не передали нам в доверительное управление для проведения на его территории ремонтных работ. Как заработает база, мы начнем приводить место отдыха в порядок", – сообщил аким города.

Фото: Zakon.kz

Парк отремонтировали всего два года назад. Подрядная организация не успела сдать объект в срок из-за пандемии коронавируса и опоздала с вводом в эксплуатацию почти на четыре месяца.

