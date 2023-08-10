Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области

Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
Недолгое время радовал детей и взрослых парк в городе Жаркент Панфиловского района. Спустя два года после капитальной реконструкции все карусели, качели и другие средства развлечения для детей пришли в негодность, сообщает Zakon.kz.

По словам местных жителей, детям уже невозможно играть на таких сломанных каруселях. Плохое качество материалов и вандалы сделали свое дело за последние два года.

"Почему никто не следит за нашим парком? Неужели нельзя поставить тут камеры, охрану, чтобы пьяные ночью люди не ломали и не сорили тут. Парк ведь практически новый, сердце болит, смотря на такую картину", – говорит Жулдыз Канапьянова.
Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области

Фото: Zakon.kz

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился к акиму города Жаркент Айдару Исаеву. По его словам, парк передали на баланс местной администрации совсем недавно и проводить какие-либо работы пока не могут из-за республиканской базы "E-Qazyna".

Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области

Фото: Zakon.kz

"Парк имени Болек батыра пока не передали нам в доверительное управление для проведения на его территории ремонтных работ. Как заработает база, мы начнем приводить место отдыха в порядок", – сообщил аким города.
Парк пришел в негодность спустя два года в Жетысуской области

Фото: Zakon.kz

Парк отремонтировали всего два года назад. Подрядная организация не успела сдать объект в срок из-за пандемии коронавируса и опоздала с вводом в эксплуатацию почти на четыре месяца.

Читайте также

В Караганде провели соцярмарку под открытым небом

Сколько казахстанцев назвали в честь Абая, подсчитали статистики

Что показало расследование заражения ВИЧ пациентов в Алматы

Азат Жумаханов
Жетысуская область Жаркент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления