Какие нарушения выявляют при проверке детских лагерей

О ходе внеплановых проверок детских летних лагерей и первых результатах рассказала вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает Zakon.kz.

Как отметила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, каждый лагерь перед тем, как начать свою деятельность, должен получить санэпидзаключение. В этом году в адрес территориальных департаментов комитета было порядка 200 обращений. Из них на 170 выданы заключения, 30 было отказано ввиду несоответствия санитарным правилам.



"При выдаче санэпидзаключения проводится разрешительный контроль, также это называется защитной формой контроля. В этот период мы смотрим соответствие объектов стандартам и требованиям: наличие мебели, водоснабжения, канализации. Но объект в этот момент не действует. Проверить его деятельность невозможно, никак не отследить организацию питания, отдыха, медобслуживания". Айжан Есмагамбетова

Она также уточнила, что после появления в соцсетях негативной информации о деятельности лагерей Генпрокуратурой инициирована проверка всех летних детских лагерей.

"Наши территориальные департаменты участвуют в этих проверках. Выявлены нарушения, когда объект, получая санэпидзаключение, указывает мощность – 150 детей, но при этом за сезон оказывает услуги 300 детям. Естественно, того, что было рассчитано на 150, не хватит на 300 детей. Также выявляются нарушения, связанные с организацией питания детей. Нет документов, подтверждающих качество безопасной продукции. Хранение продуктов осуществляется в помещениях, где этого не должно быть. Медперсонал не везде прошел медосмотр". Айжан Есмагамбетова

Вице-министр также подчеркнула, что практически 80% детских лагерей относятся к малому бизнесу. С 2020 года в Казахстане на проверки малого бизнеса введен мораторий, поэтому в течение более двух лет проверки детских лагерей в плановом порядке не проводились. А для внеплановой проверки основанием может быть только факт угрозы жизни и здоровью гражданина.

Жалобы родителей на кошмарные условия для детей в летних лагерях начали появляться в сети в середине лета. 17 июля в центре внимания оказался лагерь для детей из социально уязвимых семей в Алматинской области, где воспитанников разместили в сауне. Позднее жалобы стали появляться на еще один лагерь с сауной и множеством нарушений в Костанайской области.

После многочисленных жалоб по поручению генерального прокурора начата проверка с участием региональных прокуроров всех летних частных, государственных и палаточных детских лагерей.