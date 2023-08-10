Африканский старожил охраняет пруд в зоопарке Алматы

Сотрудники алматинского зоопарка 10 августа 2023 года рассказали об одном из пернатых старожил – африканском марабу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в зоопарке, ему уже 32 года.

"Средняя продолжительность жизни этих птиц обычно 20-25 лет. Марабу не просто старичок, он важно вышагивает по берегу пруда, иногда помочив ноги на мелководье, иногда греясь на солнышке. Мы его еще называем директором пруда. Марабу – птица всеядная. В рационе у него есть и фрукты, и овощи, и мясо, и рыба. В общем, мы не обижаем нашего дедушку и хотим, чтобы его жизнь в зоопарке была максимально комфортной и долгой". Пресс-служба зоопарка Алматы

Кстати, марабу может очень больно клюнуть.

"Будьте осторожны", – говорится в сообщении.

В сообщении сказано, как правило, в зоопарках жизнь животных увеличивается. Ведь им не нужно защищать свою территорию, свою семью, не надо искать корм, не надо бороться за партнера, если вдруг заболели на помощь придут ветеринарные врачи.

"У нас много старожилов, которых между собой мы ласково называем "наши старички": японский макак по кличке Мамаша, крокодиловый кайман Зина, белогрудая медведица Будур, леопард Фиона, южно-африканский жираф Хан и еще много других". Пресс-служба зоопарка Алматы

11 апреля 2023 года сообщалось, что скончался старейший житель Алматинского зоопарка – абессинский рогатый ворон. Ему было более 50 лет.