Ситуацию с "грязными прудами" разъяснили в зоопарке Алматы

У посетителей зоопарков зачастую бывают вопросы и даже претензии к администрации. Так, по мнению некоторых, пруды Алматинского зоопарка не чистят и не следят за ними. Что же на самом деле происходит с водоемами в парке, рассказали Zakon.kz сотрудники.

Специалист подчеркивает и соглашается, что в прудах Алматинского зоопарка можно заметить обильную растительность. Но это вовсе не случайность.

Такие растения, как рдест, роголистник и другие, выполняют важную функцию:

очищают воду,

насыщают ее кислородом,

обеспечивают укрытие и кормовую базу для рыб – в некоторых прудах живут карпы кои.

"Эти растения – естественные биофильтры, которые помогают поддерживать экологически безопасную среду без применения химикатов. Что особенно важно в жаркий период". Пресс-служба зоопарка Алматы

Кроме того, в одном из водоемов зоопарка культивируется лотос орехоносный, занесенный в Красную книгу Казахстана.

В заключительной части посетителям и неравнодушным гражданам еще раз напомнили, что от избыточной растительности пруды очищаются регулярно.

Ранее администрация зоопарка опубликовала серию фотографий и рассказала об удивительных птицах с длинными ресницами.