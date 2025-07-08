Ситуацию с "грязными прудами" разъяснили в зоопарке Алматы
Фото: pixabay
У посетителей зоопарков зачастую бывают вопросы и даже претензии к администрации. Так, по мнению некоторых, пруды Алматинского зоопарка не чистят и не следят за ними. Что же на самом деле происходит с водоемами в парке, рассказали Zakon.kz сотрудники.
Специалист подчеркивает и соглашается, что в прудах Алматинского зоопарка можно заметить обильную растительность. Но это вовсе не случайность.
Такие растения, как рдест, роголистник и другие, выполняют важную функцию:
- очищают воду,
- насыщают ее кислородом,
- обеспечивают укрытие и кормовую базу для рыб – в некоторых прудах живут карпы кои.
"Эти растения – естественные биофильтры, которые помогают поддерживать экологически безопасную среду без применения химикатов. Что особенно важно в жаркий период".Пресс-служба зоопарка Алматы
Кроме того, в одном из водоемов зоопарка культивируется лотос орехоносный, занесенный в Красную книгу Казахстана.
В заключительной части посетителям и неравнодушным гражданам еще раз напомнили, что от избыточной растительности пруды очищаются регулярно.
Ранее администрация зоопарка опубликовала серию фотографий и рассказала об удивительных птицах с длинными ресницами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript