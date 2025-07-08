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События

Ситуацию с "грязными прудами" разъяснили в зоопарке Алматы

пруд, зоопарк Алматы, работа, чистота, растительность, рыбы, интересное, химия, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:48 Фото: pixabay
У посетителей зоопарков зачастую бывают вопросы и даже претензии к администрации. Так, по мнению некоторых, пруды Алматинского зоопарка не чистят и не следят за ними. Что же на самом деле происходит с водоемами в парке, рассказали Zakon.kz сотрудники.

Специалист подчеркивает и соглашается, что в прудах Алматинского зоопарка можно заметить обильную растительность. Но это вовсе не случайность.

Такие растения, как рдест, роголистник и другие, выполняют важную функцию:

  • очищают воду,
  • насыщают ее кислородом,
  • обеспечивают укрытие и кормовую базу для рыб – в некоторых прудах живут карпы кои.
"Эти растения – естественные биофильтры, которые помогают поддерживать экологически безопасную среду без применения химикатов. Что особенно важно в жаркий период".Пресс-служба зоопарка Алматы

Кроме того, в одном из водоемов зоопарка культивируется лотос орехоносный, занесенный в Красную книгу Казахстана.

В заключительной части посетителям и неравнодушным гражданам еще раз напомнили, что от избыточной растительности пруды очищаются регулярно.

Ранее администрация зоопарка опубликовала серию фотографий и рассказала об удивительных птицах с длинными ресницами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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