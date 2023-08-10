Порывистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане 11 августа
По прогнозу синоптиков на большей части страны сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре – сильные дожди.
"На юго-востоке, севере, в центре, востоке – град, шквал. На западе, юго-западе, северо-востоке РК сохраняется погода без осадков". РГП "Казгидромет"
По республике ожидается порывистый ветер.
На северо-западе страны синоптики прогнозируют туман.
В Астане – переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный 7-12, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.
В Алматы – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.