В четырех областях синоптики прогнозируют порывистый ветер
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части Казахстана синоптики прогнозируют дождь и снег.
"На юго-западе, северо-западе, севере – сильные осадки", – рассказали синоптики.
По Казахстану – туманы, гололед, усиление ветра, в северных, северо-западных, центральных регионах с метелью.
На западе, севере Акмолинской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на юге, западе Северо-Казахстанской, днем на юго-западе Жамбылской областей ожидаются порывы ветра 30 м/с и более.
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