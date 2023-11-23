В четырех областях синоптики прогнозируют порывистый ветер

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части Казахстана синоптики прогнозируют дождь и снег.

"На юго-западе, северо-западе, севере – сильные осадки", – рассказали синоптики.

По Казахстану – туманы, гололед, усиление ветра, в северных, северо-западных, центральных регионах с метелью.

На западе, севере Акмолинской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на юге, западе Северо-Казахстанской, днем на юго-западе Жамбылской областей ожидаются порывы ветра 30 м/с и более.