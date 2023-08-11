Родители пожаловались на плохие условия еще в одном лагере Алматинской области
Свое обращение жительница Талдыкоргана опубликовала в местном Instagram-паблике "taldykorganec_insta".
Как сообщила женщина по имени Гульзира, ее дети учатся в одной из школ Талдыкоргана. На период летних каникул ее дочку отправили на отдых в лагерь города Конаев. Однако после неоднократных жалоб со стороны дочки она решила ее забрать.
"Вчера поехали и забрали детей, еле нашли это место. Я была шокирована условиями, в которых живут мои дети, это ужас. Если государство отправляет детей бесплатно в лагеря, значит, можно не создавать для детей условия? Дети живут в тесных комнатах по 8-9 человек", – говорится в сообщении женщины.
Гульзира успела снять видео в лагеря. Как видно на кадрах, в комнатах отсутствуют шкафы для одежды, холодильники и кровати устарели, матрацы порваны, а в туалетах царит полная антисанитария.
К тому же на зоне отдыха нет профессионального медицинского работника.
На проблему отреагировали в прокуратуре Алматинской области. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz, сейчас по данному факту начнут разбирательства.
Ранее родители пожаловались на плохие условия в детском лагере "Байтерек" Алматинской области. Прокуратура обнаружила там ряд нарушений, в том числе и пьяного директора.