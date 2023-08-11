Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Родители пожаловались на плохие условия еще в одном лагере Алматинской области

Родители пожаловались на плохие условия еще в одном лагере Алматинской области Фото: pixabay
На плохие условия в лагере города Конаева пожаловалась родительница из Талдыкоргана. По ее словам, в детской зоне отдыха не самые лучшие условия для школьников, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение жительница Талдыкоргана опубликовала в местном Instagram-паблике "taldykorganec_insta".

Как сообщила женщина по имени Гульзира, ее дети учатся в одной из школ Талдыкоргана. На период летних каникул ее дочку отправили на отдых в лагерь города Конаев. Однако после неоднократных жалоб со стороны дочки она решила ее забрать.

"Вчера поехали и забрали детей, еле нашли это место. Я была шокирована условиями, в которых живут мои дети, это ужас. Если государство отправляет детей бесплатно в лагеря, значит, можно не создавать для детей условия? Дети живут в тесных комнатах по 8-9 человек", – говорится в сообщении женщины.

Гульзира успела снять видео в лагеря. Как видно на кадрах, в комнатах отсутствуют шкафы для одежды, холодильники и кровати устарели, матрацы порваны, а в туалетах царит полная антисанитария.

К тому же на зоне отдыха нет профессионального медицинского работника.

На проблему отреагировали в прокуратуре Алматинской области. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz, сейчас по данному факту начнут разбирательства.

Ранее родители пожаловались на плохие условия в детском лагере "Байтерек" Алматинской области. Прокуратура обнаружила там ряд нарушений, в том числе и пьяного директора.

Читайте также

Схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы

Руководители сотовых операторов ответили на вопрос о повышении тарифов

Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения

Азат Жумаханов
Алматинская область Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления