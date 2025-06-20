Дефицит летних лагерей в Костанайской области приводит к ажиотажу среди родителей

Из-за нехватки летних лагерей в Костанайской области родители школьников стоят часами за путевкой в детский лагерь, сообщает Zakon.kz.

Старые базы либо закрыты, либо нуждаются в ремонте, а спрос на загородный отдых с каждым годом только растет. А потому для многих родителей поиск путевки в загородный лагерь каждое лето становится настоящим испытанием, передает "Седьмой канал".

По данным Управления образования, в области 12 загородных лагерей, включая три частных. В них этим летом отдохнут примерно восемь тысяч детей, а запрос намного больше. В результате места получают не все, даже за счет родителей, остальным желающим, а это еще 38 тыс. детей, предлагают школьные площадки.

"Хотелось бы отметить, что мы работаем над расширением сети лагерей, на данный момент здание аварийное лагеря "Солнечный" Мендыкаринского района выставлено на торги, чтобы передать его частному, ответственному лицу, которое займется восстановлением лагеря и, соответственно, сеть расширится. Также рассматривается вопрос передачи лагеря "Нива", который требует тоже обследования технического и восстановления, отделу образования города Костаная, чтобы у города Костаная был свой лагерь", – отметила пресс-секретарь управления областного образования Анна Лазарева.

Мобильная группа ДЧС города Алматы провела выездное занятие с сотрудниками и отдыхающими детьми лагеря "Юный домостроитель".