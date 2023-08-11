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Астанчане заметили новую камеру "Сергек"

Какие нарушения будет фиксировать новая камера "Сергек" в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане новая камера "Сергек" позволяет получать более четкие изображения объектов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Sergek Group, установленное оборудование фиксирует те же самые виды нарушений, что и всегда.

"Все результаты тестирований передаются в уполномоченный орган для дальнейшего принятия решений. В будущем это позволит расширить виды фиксируемых нарушений на дорогах, о чем в обязательном порядке сообщит уполномоченный орган". Пресс-служба "Sergek Group"

По словам астанчан, новая камера при приближении изображает красный сигнал.

На дорогах Мангистау в июле заработали камеры системы "Сергек". В первые семь дней водители нарушили правила дорожного движения на 22 миллиона тенге

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