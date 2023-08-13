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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 августа в Актобе

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 августа в Актобе Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 13 августа в воскресенье в Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в субботу, синоптики сообщили, что во всех регионах страны 13 августа, кроме западных, пройдут дожди с грозами.

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Елена Вебер
Актобе Казахстан
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