Прогноз погоды по регионам Казахстана на 13 августа

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 13 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, во всех регионах страны, кроме западных, пройдут дожди с грозами.

"Отрог северо-западного антициклона определит погоду в западной половине РК, где погода будет без осадков. А восточная половина по-прежнему остается под влиянием ложбины Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Днем на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 41°С. Днем в Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +37+40°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, востоке Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, на северо-западе Абайской области, на юге, западе Жетысуской области сохраняется высокая пожарная опасность.