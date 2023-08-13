Мать четверых детей из Уральска осудили за убийство: родные уверены в ее невиновности

36-летную Аиду Джалгасову признали виновной в убийстве пенсионерки. Ей назначили 16 лет лишения свободы в тюрьме среднего режима. Родственники осужденной уверены в том, что женщина не виновна, и просят помощи у президента, сообщает Zakon.kz.

Приговор был вынесен 9 августа в Специализированном межрайонном уголовном суде. Решение о виновности приняли присяжные заседатели, пишет портал "Мой Город".

Аиду Джалгасову признали виновной по статьям 99 УК РК "Убийство из корыстных побуждений" и 192 УК РК "Разбой с незаконным проникновением в жилое помещение".

Жестокое убийство пенсионерки произошло 9 марта в частном доме поселка Зачаганск. Родственники считают, что следствие допустило грубейшие ошибки, вследствие чего осудили невиновную женщину.

После оглашения приговора они обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им. По словам младшего брата Аиды Джалгасовой Мурагера Утешова, они возлагали огромные надежды на суд присяжных, однако они не оправдались.



"Моя сестра – мать четверых детей, младшей еще нет и года, домохозяйка, никогда не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, добропорядочная гражданка нашей страны была осуждена судом присяжных. Считаю вынесенный приговор необоснованным. Права сестры нарушались с момента задержания, когда 30 марта на нее надели наручники. Во время проведения обыска старший следователь Ирджанов в протоколе не указал точные места изъятия вещественных доказательств, объяснил он это тем, что просто торопился", – говорит Мурагер Утешов.

Также мужчина утверждает, что на месте преступления были следы обуви 39-40 размера, а размер ноги его сестры 36. Также на брюках и обуви осужденной кровь не обнаружена.

"Только в одном пятне на халате Аиды нашли кровь человека, это кровь самой Аиды, так как на ее теле были кожные высыпания. На рукоятке ножа также обнаружена кровь человека, смесь ДНК, выявленная из данного объекта, вероятно, принадлежит самой Аиде и одному неустановленному лицу мужского генетического пола. На клинке ножа и на паре золотых сережек и кольце кровь не обнаружена", – сказал брат Аиды.

Показания потерпевших и свидетелей показались подозрительными родственникам Джалгасовой. Также в доме потерпевших изъяты ножи, на одном из которых обнаружена кровь человека, но, по словам родственников, экспертизу никто не проводил и на эти обстоятельства суд не реагировал.

Также брат рассказал, что женщину продержали до родов в следственном изоляторе.

"После родов из роддома ее в наручниках обратно забрали в СИЗО, а новорожденную девочку оставили отцу. Это напоминает застенки гестапо, а не новый демократический Казахстан. Я прошу вас оказать содействие в решении данного вопроса. Вы – гарант соблюдения законности, справедливости граждан нашей страны. На данный момент от вас зависит судьба простой казахстанской семьи, судьба многодетной матери и судьба четверых несовершеннолетних детей. Надеюсь на вашу помощь, верю вам как президенту и порядочному человеку", – обратился Мурагер Утешов к Касым-Жомарту Токаеву.

Свое обращение родственники уже направили президенту с надеждой, что в скором времени ситуация разрешится.