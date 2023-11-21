Суд Уральска рассмотрел жалобу многодетной матери, осужденной за убийство

В апелляционной инстанции областного суда Западно-Казахстанской области рассмотрели жалобу 36-летней Аиды Джалгасовой, матери четырех детей, которую летом этого года приговорили к сроку за убийство пенсионерки и разбой, сообщает Zakon.kz.

С жалобой на решение присяжных, которые в августе 2023 года приговорили жительницу Уральска к 16 годам колонии, обратилась сама осужденная. Аида Джалгасова, которая, находясь в следственном изоляторе, родила четвертого ребенка, не согласна с приговором и настаивает на своей невиновности. В этом женщина пыталась убедить коллегию судей апелляционной инстанции, но решение оставили в силе, передает Мой город.

"Адвокат осуждённой Арман Абдрашит говорит, что в деле допущены грубейшие процессуальные нарушения и они намерены подавать жалобу в Верховный суд", – пишет издание.

Аиду Джалгасову признали виновной по статьям 99 УК РК "Убийство из корыстных побуждений" и 192 УК РК "Разбой с незаконным проникновением в жилое помещение". По версии следствия, женщина проникла в дом погибшей и убила 72-летнюю пенсионерку, забрав из дома золотые украшения. Сторона защиты категорически не согласна в обвинениями и решением суда. Родные осужденной жительницы Уральска ранее обратились к президенту страны.