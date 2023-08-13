В каких населенных пунктах Мангистау ограничили подачу электроэнергии

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщилb, что введены ограничения на потребление электроэнергии в некоторых населенных пунктах во время проведения ремонта, передает Zakon.kz

Как сообщили в МАЭК, в связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции по команде диспетчера Национального Диспетчерского Центра АО "КЕГОК" были введены частичные ограничения:

по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;

в части населенных пунктов Мангистауского района;

по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;

части населенных пунктов Мунайлинского района;

части населенных пунктов Каракиянского района.

Общая выработка электроэнергии на ТОО "МАЭК" - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанцией выработка составляет 245 МВт.

Ограничений в населённых пунктах по водоснабжению нет.

Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.

Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.

Специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №3 до 24:00 14 августа.

В 17:00 11 августа по энергоблоку №3 приступили к ремонту турбины и разборке ЩКА (щеточно-контактный аппарат) генератора, в 21:30 закончили разборку ЩКА. Каждые два часа производится съем замеров сопротивления изоляции обмотки ротора генератора и статора для сравнения изменений показаний замеров в зависимости от температуры металла (постепенное остывание обмотки статора и ротора).

Также специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №1 до 16 августа для выполнения ремонтных работ на котле энергоблока.

К ремонтным работам на энергоблоке №1 специалисты приступят после расхолаживания котла энергоблока.

Ранее уже сообщалось, что в Мангистауской области жители нескольких сел остались без света.