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Законодательство РК

В Мангистауской области жители нескольких сел остались без света

предприятие Фото: МАЭК
Жители сел Баскудук, Акшукур, Мангистау, Курыке, Шетпе и Жанаозене жалуются на отсутствие электроэнергии. В "Мангистауэнерго" сообщили, что причиной стала авария на "МАЭК", сообщает Zakon.kz.

Порталу "Лада" на предприятии подтвердили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 ТЭС отключился энергоблок №3 с нагрузкой 142 МВт. 

Как сообщили в пресс-службе ТОО "МАЭК", энергоблок №3 отключился 11 августа в 15:25.

"В рамках Закона РК "Об электроэнергетике" с 1 июля 2023 года введен Единый закупщик в лице ТОО "Расчетно-финансовый центр" на балансирующий рынок электрической энергии. В связи с чем, при аварийном отключении электрической энергии станций, т. е. образования дисбаланса, системный оператор по РК в лице АО "KEGOK" должен обеспечить балансирование электрической системы", – рассказали в пресс-службе ТОО "МАЭК".

Кроме того, в "Мангистауэнерго" сообщили, что в сети ТОО "МАЭК" произошло аварийное отключение электроэнергии.

"Идет ремонт. Когда именно он будет подключен, неизвестно", – прокомментировали в компании.

В ТОО "МАЭК" также сообщили, что электроэнергию для ряда потребителей пришлось ограничить.

"Ограничение потребителей связано с введением ограничений электроэнергии по Мангистауской области со стороны системного оператора западного регионального диспетчерского центра АО "KEGOK", – сообщили в пресс-службе энергокомбината.

Также на перебои со светом продолжают жаловаться жители Актау.

Ранее сообщалось, что выброс нитрозного газа произошел на "Каз Азот" в Мангистауской области.

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Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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