Почти половина работающих казахстанцев планируют сменить место работы в 2025 году – исследование
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Какие перемены ждут рынок труда Казахстана в 2025 году? Об этом говорится в обзоре, подготовленном компанией HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (hh.kz), сообщает Zakon.kz.
Исследование компании показало, что 48% работающих граждан планируют сменить место работы в 2025 году. Наибольшее количество сотрудников, планирующих смену работы, отмечается в следующих секторах:
- Производство и сельское хозяйство – 63%.
- Транспорт и логистика – 59%.
- Торговля и продажи – 55%.
В HeadHunter Казахстан также перечислили причины, которые называют работники. Они указывают на необходимость улучшения условий труда:
- Низкий уровень заработной платы (67%).
- Ограниченные перспективы карьерного роста (45%).
- Сложные условия работы и переработки (38%).
"Каждый восьмой (12%) рассматривает возможность переезда в другой регион Казахстана. Главными центрами притяжения остаются Астана и Алматы, предлагающие больше возможностей как для профессионального, так и личного развития. 20% опрошенных хотят освоить новую специальность, и чаще всего их выбор падает на сферу IT. Этот тренд стал особенно заметен среди женщин: в 2022 году лишь 18% заявляли о желании уйти в цифровую сферу, а в 2025 году их доля выросла до 24%", – следует из исследования.
Ранее в АО "Центр развития трудовых ресурсов" рассказали, где легко и быстро найти работу в Казахстане.
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