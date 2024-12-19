#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Общество

Почти половина работающих казахстанцев планируют сменить место работы в 2025 году – исследование

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 12:38 Фото: pexels
Какие перемены ждут рынок труда Казахстана в 2025 году? Об этом говорится в обзоре, подготовленном компанией HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (hh.kz), сообщает Zakon.kz.

Исследование компании показало, что 48% работающих граждан планируют сменить место работы в 2025 году. Наибольшее количество сотрудников, планирующих смену работы, отмечается в следующих секторах:

  • Производство и сельское хозяйство – 63%.
  • Транспорт и логистика – 59%.
  • Торговля и продажи – 55%.

В HeadHunter Казахстан также перечислили причины, которые называют работники. Они указывают на необходимость улучшения условий труда:

  1. Низкий уровень заработной платы (67%).
  2. Ограниченные перспективы карьерного роста (45%).
  3. Сложные условия работы и переработки (38%).
"Каждый восьмой (12%) рассматривает возможность переезда в другой регион Казахстана. Главными центрами притяжения остаются Астана и Алматы, предлагающие больше возможностей как для профессионального, так и личного развития. 20% опрошенных хотят освоить новую специальность, и чаще всего их выбор падает на сферу IT. Этот тренд стал особенно заметен среди женщин: в 2022 году лишь 18% заявляли о желании уйти в цифровую сферу, а в 2025 году их доля выросла до 24%", – следует из исследования.

Ранее в АО "Центр развития трудовых ресурсов" рассказали, где легко и быстро найти работу в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Кто из казахстанцев остается в Сирии, рассказали в МИДе
Общество
13:12, Сегодня
Кто из казахстанцев остается в Сирии, рассказали в МИДе
Сенат одобрил закон по вопросам образования и защиты прав ребенка
Общество
13:08, Сегодня
Сенат одобрил закон по вопросам образования и защиты прав ребенка
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам, планирующим усыновить детей
Общество
12:58, Сегодня
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам, планирующим усыновить детей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: