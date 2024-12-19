Почти половина работающих казахстанцев планируют сменить место работы в 2025 году – исследование

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Какие перемены ждут рынок труда Казахстана в 2025 году? Об этом говорится в обзоре, подготовленном компанией HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (hh.kz), сообщает Zakon.kz.

Исследование компании показало, что 48% работающих граждан планируют сменить место работы в 2025 году. Наибольшее количество сотрудников, планирующих смену работы, отмечается в следующих секторах: Производство и сельское хозяйство – 63%.

Транспорт и логистика – 59%.

Торговля и продажи – 55%. В HeadHunter Казахстан также перечислили причины, которые называют работники. Они указывают на необходимость улучшения условий труда: Низкий уровень заработной платы (67%). Ограниченные перспективы карьерного роста (45%). Сложные условия работы и переработки (38%). "Каждый восьмой (12%) рассматривает возможность переезда в другой регион Казахстана. Главными центрами притяжения остаются Астана и Алматы, предлагающие больше возможностей как для профессионального, так и личного развития. 20% опрошенных хотят освоить новую специальность, и чаще всего их выбор падает на сферу IT. Этот тренд стал особенно заметен среди женщин: в 2022 году лишь 18% заявляли о желании уйти в цифровую сферу, а в 2025 году их доля выросла до 24%", – следует из исследования. Ранее в АО "Центр развития трудовых ресурсов" рассказали, где легко и быстро найти работу в Казахстане.

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