Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Риддере ремонтировали теплотрассу, а повредили жилой дом

В Риддере ремонтировали теплотрассу, а повредили жилой дом Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Риддере при ремонте теплотрассы обвалилась отмостка фундамента по улице Уалиханова. В акимате Восточно-Казахстанкой области Zakon.kz сообщили, что создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации.

Фотографии и видео инцидента, который произошел 14 сентября 2023 года, разместили жители в социальных сетях.

Комментаторы отмечают: "Этого следовало ожидать. Раскопали в начале лета и ничего не делали, дождались осени и дождей и начали работать".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Восточно-Казахстанкой области.

"В городе Риддере обвалилась отмостка фундамента жилого четырехквартирного дома. Это произошло в месте, где велись земляные работы по замене теплотрассы. В одноэтажном доме по ул. Валиханова 4 квартиры, в которых проживает 12 человек".Пресс-служба акимата ВКО

В сообщении сказано, что никто не пострадал.

"Угроз прочности дома не обнаружено. Фундамент на месте. Инцидент произошел около 11 часов вечера. Прибывшая комиссия из специалистов ЧС и акимата не зафиксировала каких-либо основательных нарушений целостности дома. Однако жильцы все же покинули временно свои квартиры, разместившись у родственников".Пресс-служба акимата ВКО

В заключении сказано, что создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации.

Ранее сообщалось, что павлодарец разбился насмерть, въехав в теплотрассу. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Читайте также

10 лет получил мужчина, похитивший девочку в Алматинской области
10 лет получил мужчина, похитивший девочку в Алматинской области
Дерзкие грабители из Темиртау заставили прохожих взять кредиты на 500 тысяч тенге
Дерзкие грабители из Темиртау заставили прохожих оформить кредиты на полмиллиона тенге
Ребенок погиб в канализационном люке: жители Алматинской области требуют наказать виновных
Наказать виновных в трагической гибели трехлетнего ребенка требуют жители Алматинской области
Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Риддер
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Досаев рассказал, какие школы снесут в Алматы
Досаев сообщил, какие школы снесут в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления