В Риддере ремонтировали теплотрассу, а повредили жилой дом

В Риддере при ремонте теплотрассы обвалилась отмостка фундамента по улице Уалиханова. В акимате Восточно-Казахстанкой области Zakon.kz сообщили, что создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации.

Фотографии и видео инцидента, который произошел 14 сентября 2023 года, разместили жители в социальных сетях.

Комментаторы отмечают: "Этого следовало ожидать. Раскопали в начале лета и ничего не делали, дождались осени и дождей и начали работать".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Восточно-Казахстанкой области.

"В городе Риддере обвалилась отмостка фундамента жилого четырехквартирного дома. Это произошло в месте, где велись земляные работы по замене теплотрассы. В одноэтажном доме по ул. Валиханова 4 квартиры, в которых проживает 12 человек". Пресс-служба акимата ВКО

В сообщении сказано, что никто не пострадал.

"Угроз прочности дома не обнаружено. Фундамент на месте. Инцидент произошел около 11 часов вечера. Прибывшая комиссия из специалистов ЧС и акимата не зафиксировала каких-либо основательных нарушений целостности дома. Однако жильцы все же покинули временно свои квартиры, разместившись у родственников". Пресс-служба акимата ВКО

В заключении сказано, что создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации.

Ранее сообщалось, что павлодарец разбился насмерть, въехав в теплотрассу. Назначена судебная медицинская экспертиза.