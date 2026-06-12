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События

В Алматы движение на Жарокова и аль-Фараби ограничат из-за масштабных работ

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16 Фото: Zakon.kz
В июне 2026 года в Алматы стартует масштабная реконструкция подземного газопровода среднего давления. Из-за этого движение будет ограничено по улице Жарокова и проспекту аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Так, в Алмалинском районе модернизация затронет участок протяженностью 1861 метр – от улицы Карасай батыра по восточной стороне улицы Жарокова до улицы Мынбаева.

Замена существующего газопровода диаметром 426 мм, эксплуатируемого с 1974 года, на новый – диаметром 530 мм – повысит пропускную способность системы и обеспечит более стабильную подачу газа в центральную и верхнюю части города.

"В связи с проведением строительно-монтажных работ на отдельных участках улицы Жарокова будет введено частичное ограничение движения автотранспорта", – отметили в пресс-службе АО "QazaqQaz Aimaq".

дороги, перекрытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16

Фото: АО "QazaqQaz Aimaq"

дороги, перекрытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16

Фото: АО "QazaqQaz Aimaq"

дороги, перекрытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16

Фото: АО "QazaqQaz Aimaq"

Также реконструкция будет проводиться в Медеуском и Бостандыкском районах. Известно, что модернизация затронет участок протяженностью 1154 метра – от улицы Луганского по северной стороне проспекта аль-Фараби до улицы Каратаева.

Специалисты заменят ветхий газопровод диаметром 426 мм, проложенный еще в 1974 году, на новые трубы увеличенного диаметра 720 мм.

Работы начнутся одновременно на четырех участках проезжей части:

  • перед ЖК Falcon City (335 п. м);
  • напротив ТРЦ Ритц-Палас (471 п. м);
  • между улицей Мендекулова и проспектом Назарбаева (166 п. м);
  • между улицей Померанцева и улицей Каратаева (162 п. м).
дороги, перекрытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16

Фото: АО "QazaqQaz Aimaq"

дороги, перекрытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16

Фото: АО "QazaqQaz Aimaq"

дороги, перекрытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16

Фото: АО "QazaqQaz Aimaq"

"Автовладельцам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения схемы движения".Пресс-служба АО "QazaqQaz Aimaq"

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:16
В Алматы временно изменят схему движения из-за ремонта улицы

Немного ранее к жителям города обращались с важной информацией через социальные сети о плановых работах на сетях и объектах холодного водоснабжения. Чего ожидать, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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