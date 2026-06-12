В Алматы движение на Жарокова и аль-Фараби ограничат из-за масштабных работ
Так, в Алмалинском районе модернизация затронет участок протяженностью 1861 метр – от улицы Карасай батыра по восточной стороне улицы Жарокова до улицы Мынбаева.
Замена существующего газопровода диаметром 426 мм, эксплуатируемого с 1974 года, на новый – диаметром 530 мм – повысит пропускную способность системы и обеспечит более стабильную подачу газа в центральную и верхнюю части города.
"В связи с проведением строительно-монтажных работ на отдельных участках улицы Жарокова будет введено частичное ограничение движения автотранспорта", – отметили в пресс-службе АО "QazaqQaz Aimaq".
Также реконструкция будет проводиться в Медеуском и Бостандыкском районах. Известно, что модернизация затронет участок протяженностью 1154 метра – от улицы Луганского по северной стороне проспекта аль-Фараби до улицы Каратаева.
Специалисты заменят ветхий газопровод диаметром 426 мм, проложенный еще в 1974 году, на новые трубы увеличенного диаметра 720 мм.
Работы начнутся одновременно на четырех участках проезжей части:
- перед ЖК Falcon City (335 п. м);
- напротив ТРЦ Ритц-Палас (471 п. м);
- между улицей Мендекулова и проспектом Назарбаева (166 п. м);
- между улицей Померанцева и улицей Каратаева (162 п. м).
"Автовладельцам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения схемы движения".Пресс-служба АО "QazaqQaz Aimaq"
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