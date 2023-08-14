В Риддере подростки обратились к Токаеву с просьбой помочь остаться им в школе

Подростки записали видеообращение к президенту РК Касым-Жомарт Токаеву с просьбой помочь остаться им в школе, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что общеобразовательная школа №11 в Шестом микрорайоне открылась всего год назад. Она рассчитана на 600 мест. В ней обучаются дети на государственном и русском языках. В сентябре здесь начнут обучаться еще около ста детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время для них оборудуют коррекционные классы. Уже закуплены оборудование и мебель.

Однако накануне в обществе и СМИ появилась информация о передаче 11-класснков с казахским языком обучения в школу "Шанырак". Это не понравилось некоторым детям и их родителям. Они недоумевают, ведь это учебное заведение недозагружено, ученики в ней обучаются в одну смену.

"Здание учебного заведения хоть и старое, но не признано аварийным, деньги на его ремонт в нужном объеме выделяются регулярно. В то же время другие школы города обучают детей в две смены, классы переполнены: такая ситуация сложилась в школах №3 и №14, из которых часть школьников перешли в новую школу. При этом строительство школы с государственным языком обучения на 300 ученических мест в одном из самых зеленых уголков Риддера — риддерском дендропарке уже запланировано", - отмечает издание.

При этом родители отметили, что об этом они узнали совсем недавно. То есть когда администрацией школы №11 уже были решены проблемы, связанные с обеспечением учебного заведения лабораторным оборудованием и библиотечным фондом. Эти обстоятельства, якобы, сложились не по вине учителей.

"Обвинения общественности в коррупции администрации школы в части государственных закупок, в принципе выглядят абсурдными, поскольку проведенные закупки были связаны с переоборудованием коррекционных классов. Кстати, данная работа в настоящий момент вынуждено приостановлена", - говорится в информации.

Аким области Ермек Кошербаев уже посетил Риддер и заявил, что нельзя выселять учащихся из уже действующей школы. Необходимо рассмотреть возможность строительства школы для учащихся "Шаңырақа". А вопрос о расформировании школы №11 остается на повестке дня.

Кроме того, распоряжением акима города Даулетом Батырбаевым создана рабочая группа по мониторингу деятельности педагогического состава и родителей учащихся этих двух учебных заведений.

"И это в условиях, когда жалоб со стороны педагогического коллектива и родителей школы №11 не поступало. В состав комиссии не включили представителей от родителей классов с русским языком обучения, родителей детей с особыми образовательными потребностями. В комиссии отсутствовали специалисты с психологическим образованием", - отметили в тексте сообщения.

Школьники, которых вынуждают перейти в другую школу, обращаются к президенту с просьбой оставить их в новой и уютной школе.

Ранее сообщалось, что начальная школа села Жетыколь Западно-Казахстанской области на грани закрытия из-за нехватки детей.