Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана на вторник

Синоптики опубликовали штормовое предупреждение в 14 регионах страны на 15 августа, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+36. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара +35. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+36. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в горах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.



На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На севере, западе, юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на северо-востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, юге области 15-20 м/с.



В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.



Днем севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

