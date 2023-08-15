Один из пунктов пропуска на границе Казахстана и Китая не будет работать 18-20 августа

Пункт пропуска "Бахты", расположенный на казахстанско-китайской границе, не будет работать 18-20 августа. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

Как уточнили в комитете госдоходов, с начала 2023 года проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска "Бахты", расположенного на казахстанско-китайской границе. Реконструкция проводится в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС.

"По графику производства работ в период с 18 по 20 августа 2023 года запланирована прокладка наружных сетей водоснабжения, проходящих через автомобильную дорогу пункта пропуска. В связи с чем комитет уведомляет о закрытии пункта пропуска "Бахты" в период с 18 по 20 августа 2023 года, ввиду отсутствуя возможности движения автотранспортных средств в ходе проведения вышеуказанных работ". Пресс-служба КГД МФ РК

Открытие пункта пропуска "Бахты" планируется с 21 августа 2023 года в штатном режиме.