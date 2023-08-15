Новые маршруты запустят в Астане с 31 августа

В Астане в целях улучшения качества обслуживания населения столицы увеличивают число маршрутов. Об этом 15 августа 2023 года рассказали в ТОО "City Transportation Systems", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что два новых маршрута – №49 и №57 – выйдут на линию с 31 августа:

№49 маршрут свяжет Специализированный ЦОН с Главной мечетью. Это позволит осуществить транспортную связь ЖМ "Көктал-1" – "Көктал-2" и парк "Көктал" с ЖМ "Жагалау", улучшить транспортное обслуживание улиц Ч. Айтматова, Сыганак и Главной мечети;

маршрут свяжет Специализированный ЦОН с Главной мечетью. Это позволит осуществить транспортную связь ЖМ "Көктал-1" – "Көктал-2" и парк "Көктал" с ЖМ "Жагалау", улучшить транспортное обслуживание улиц Ч. Айтматова, Сыганак и Главной мечети; №57 маршрут объединит железнодорожный вокзал "Нурлы жол" и улицу Казыбек би. Запуск этого маршрута позволит осуществить обслуживание по улице Толе би, улучшить транспортное сообщение по улицам Сыганак, Сарайшык и А. Байтурсынова. Тем самым снизит загруженность маршрута №40. Также появится позможность запустить автобусы по проспекту Р. Кошкарбаева.

Схему движения маршрутов в компании CTS пообещали опубликовать к ближе дате запуска.

26 июля 2023 года председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге в РСК поделился планами по поводу запуска шести новых автобусных маршрутов в Астане.