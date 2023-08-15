Уличный туалет акимата напугал жителей Жетысуской области

Жители города Уштобе Каратальского района остались шокированы состоянием уличного туалета в местной администрации, сообщает Zakon.kz

Местные жалуются, что уборная для инвалидов закрыта, а люди с ограниченными возможностями вынуждены ходить в уличный туалет, который находится в плачевном состоянии.

"Рядом есть туалет для инвалидов, но он для избранных, закрывается на ключ и только городской аким со своими ключами ходит. Если не могут отремонтировать на своем рабочем месте такую простую вещь, о чем тогда можно говорить за город. Есть уличный туалет, но, во-первых, он грязный, а во-вторых, ходуном шатается, можно упасть", – говорят жители.

Фото: Zakon.kz

А вот аким города Уштобе уверяет, что туалет находится в рабочем состоянии, и уже завтра пообещал корреспонденту Zakon.kz отправить фотографии с открытой уборной.

"Уборная для инвалидов функционирует, я вас в этом уверяю на 100%. Завтра буду с утра разбираться и вышлем вам снимки. А уличный туалет со времен ремонта стоит, его никто не трогает, работает. Люди в основном ходят внутрь здания акимата", – сообщил корреспонденту Zakon.kz аким города Куат Онгаров.

Ранее туристы на Капчагае пожаловались на недостаток туалетов.