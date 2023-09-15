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В акимате Алматы заявили, что город готов к отопительному сезону

В акимате Алматы заявили, что город готов к отопительному сезону Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев 15 сентября 2023 года провел совещание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Как было отмечено в ходе мероприятия, общая готовность теплоэнергокомплекса и инженерных сетей Алматы к зиме на сегодня составляет 95%, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что полная готовность городского хозяйства Алматы к предстоящему осенне-зимнему периоду будет обеспечена до 1 октября 2023 года.

"В межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжение, 29 км газоснабжения. Подготовительные работы ведутся и на объектах АО "Алматинские электрические станции" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Каскад ГЭС, Западный тепловой комплекс): проводится ремонт энергетического генерирующего оборудования (56 ед.) для бесперебойного прохождения отопительного сезона".Пресс-служба акимата Алматы

По информации руководителя Управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгата Малыбаева:

"Готовность к отопительному периоду городского теплоэнергокомплекса на стадии завершения. При этом готовность тепловых сетей составляет 91%, водоснабжения – 100%, электрических сетей – 99%".

Готовность жилого фонда Алматы также идет согласно утвержденному графику, составляя на сегодня 96%, объектов образования – 98%, здравоохранения – 98%.

"Обеспечить полную готовность к отопительному зимнему сезону – одна из важнейших задач для города. Нужно завершить оставшиеся работы до 1 октября. Улицу Гагарина уже открыли для проезда. Необходимо ускорить завершение строительно-монтажных работ на улице Хаджимукана для удобства передвижения горожан".Ерболат Досаев

Днем ранее, 14 сентября, Досаев сообщил, какие школы снесут в Алматы. На месте снесенных построят новые – более современные и вместительные.

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