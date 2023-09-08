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В Алматы на семь часов перекроют участок улицы Тлендиева

В Алматы на семь часов перекроют участок улицы Тлендиева Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершается средний ремонт по проезжей части ул. Тлендиева. Об этом 8 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что участок ул. Тлендиева протяженностью 1,7 км – от ул. Сатпаева до ул. Толе би – был включен в план среднего ремонта в 2023 году по итогам обследования улично-дорожной сети.

"На сегодняшний день завершены работы и открыто движение на ул. Тлендиева от ул. Сатпаева до ул. Карасай батыра. На оставшемся участке от Карасай батыра до Толе би еще проводится ремонт дорожного покрытия, который близится к завершению. В связи с этим с 23:00 8 сентября до 6:00 9 сентября будет полностью перекрыто движение по ул. Тлендиева на участке от ул. Карасай батыра до ул. Толе би".Пресс-служба акимата Алматы

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Отеген батыра, пр. Абая, ул. Брусиловского, ул. Толе би и прилегающим улицам.

В Алматы на семь часов перекроют участок улицы Тлендиева

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции... Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в пресс-службе акимата Алматы.

Жителей и гостей южной столицы попросили заранее корректировать свой маршрут.

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