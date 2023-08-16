Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жара опять придет в Казахстан

Жара опять придет в Казахстан Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

По прогнозу синоптиков, лишь в северных, центральных, южных регионах страны ожидается погода без осадков.

На большей части республики температура воздуха продолжает постепенно повышаться.

Читайте также

Казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz

В Алматы завершили ремонт крупной магистрали

Цветочный скандал в Шымкенте: сотрудника ДГД освободили от должности

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Разработана Методика расчета среднемесячной заработной платы работников
Среднемесячную зарплату казахстанцев начнут считать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления