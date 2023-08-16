Жара опять придет в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

По прогнозу синоптиков, лишь в северных, центральных, южных регионах страны ожидается погода без осадков.

На большей части республики температура воздуха продолжает постепенно повышаться.