Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 16 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняются дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны – осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Лишь на юге, севере и в центре республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, в центре Казахстана в ночные и утренние часы ожидается туман. На востоке страны днем – град", – говорится в сообщении.

Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара до +36°С.

В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе Жетысуской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Северо-Казахстанской, на юге Алматинской, на западе Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.