Сколько детей пойдут в первый класс в Астане и какой язык обучения они выбрали

Фото: gov.kz

Прием документов в первые классы в общеобразовательных школах Астаны начался 1 апреля этого года. Об этом на брифинге в службе коммуникаций столицы рассказал руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления образования Астаны, на сегодня общее количество учащихся в школах столицы составляет 255 тыс. детей. Касымхан Сенгазыев уточнил, что образовательные учреждения приняли 26 650 первоклассников: 15 929 – с казахским языком обучения, 10 571 – с русским. "Все школы, кроме специализированных школ для одаренных детей, принимают в первый класс без вступительных экзаменов. Прием документов через веб-портал электронного правительства www.egov.kz завершился, в настоящее время родители подают заявления в бумажном виде. В каждой школе для оказания помощи родителям работает приемная комиссия", – сообщил руководитель столичного управления образования. 15 августа 2023 года в Астане завершился прием обучающихся в 10, 11 (12) классы на новый учебный год. Читайте также От сильной жары до мокрого снега: какой будет погода в Казахстане в четверг

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