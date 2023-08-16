Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько детей пойдут в первый класс в Астане и какой язык обучения они выбрали

Сколько детей пойдут в первый класс в Астане и какой язык обучения они выбрали Фото: gov.kz
Прием документов в первые классы в общеобразовательных школах Астаны начался 1 апреля этого года. Об этом на брифинге в службе коммуникаций столицы рассказал руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления образования Астаны, на сегодня общее количество учащихся в школах столицы составляет 255 тыс. детей.

Касымхан Сенгазыев уточнил, что образовательные учреждения приняли 26 650 первоклассников: 15 929 – с казахским языком обучения, 10 571 – с русским.

"Все школы, кроме специализированных школ для одаренных детей, принимают в первый класс без вступительных экзаменов. Прием документов через веб-портал электронного правительства www.egov.kz завершился, в настоящее время родители подают заявления в бумажном виде. В каждой школе для оказания помощи родителям работает приемная комиссия", – сообщил руководитель столичного управления образования.

15 августа 2023 года в Астане завершился прием обучающихся в 10, 11 (12) классы на новый учебный год.

Читайте также

От сильной жары до мокрого снега: какой будет погода в Казахстане в четверг

Динара Халдарова
Астана Образование
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет переименован в Южно-Казахстанский педагогический университет
В Казахстане переименовали два университета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления