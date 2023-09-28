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Есть ли в Астане школы без столовых

Есть ли в Астане школы без столовых Фото: Zakon.kz
На брифинге в РСК руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев рассказал, есть ли в столице школы, где нет столовых, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель городского управления образования, в Астане все общеобразовательные школы – типовые.

"Во всех школах предусмотрены столовые. Таких моментов, чтобы школы были без столовых, по Астане нет. В целом у нас горячим питанием охвачено порядка 97 тысяч учащихся. Из них 91 тысяча у нас – начальные классы. Более 6 тысяч учащихся – из семей социально уязвимых слоев населения. Все они обеспечены одноразовым горячим питанием". Касымхан Сенгазыев

При этом услуги по предоставлению горячего питания в школах столицы осуществляют 13 поставщиков питания.

"Вопрос горячего питания находится на постоянном, можно сказать, на еженедельном контроле управления образования. Тем не менее мы привлекли родительские комитеты, попечительские советы для ежедневного контроля через бракеражные (по оценке качества пищевой продукции, – Прим. ред.) комиссии школы".  Касымхан Сенгазыев

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен напомнил, что обеспечение и качество питания школьников недавно проверял также министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

"Буквально недавно вы видели, как сам министр просвещения, Гани Бектаевич, посещал столичные школы без предупреждения. Сам проверял уровень качества питания детей. Аналогичные поручения он спустил в регионы. В связи с этим мы также запланировали ряд мониторинговых мероприятий с участием представителей СМИ, попечительских советов, родительского комитета". Есет Байкен

Он добавил, что школы не будут предупреждать о внезапных визитах начальства.

"Заранее не будем предупреждать школы, будем посещать. Вопрос возникал по незаконному вмешательству в предпринимательскую деятельность. Когда мы министру такой вопрос задали, у министра был однозначный ответ, когда речь идет о безопасности детей и питания детей. Никаких подобных вопросов не должно стоять. Дети должны быть обеспечены качественным питанием, качественным и здоровым питанием". Есет Байкен

Ранее Есет Байкен рассказал, какие меры для обеспечения безопасности детей приняли после падения ученика одной из школ города с лестницы.

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